Da oggi stop alle mascherine all'aperto e disco aperte, a marzo stato d'emergenza e Green pass allentato

Il D-day è arrivato anche a Parma. Da oggi si potrà tornare a circolare per le strade della città e dell’intera provincia, come nel resto d’Italia, con il viso scoperto anche se sarà obbligatorio avere con sé la mascherina e indossarla nelle situazioni di assembramento. Via le mascherine all’aperto, dunque, ma da oggi si tornerà anche a ballare, con la riapertura delle discoteche, il settore che è stato più penalizzato in questi due anni di pandemia e che, tranne l’estate del 2020, è rimasto sempre chiuso: dovranno mantenere una capienza del 50% al chiuso e si potrà stare senza la mascherina solo in pista. Ma mascherine e discoteche sono solo i primi due step di un elenco di provvedimenti annunciato dal presidente del Consiglio Mario Draghi che mira a riaprire l'Italia. Il 31 marzo dovrebbe scadere (e l'intenzione a oggi è quella di non rinnovarlo), lo stato d’emergenza, mentre nella stessa data si potrebbe dire addio anche alle mascherine al chiuso. Il 15 giugno finirà invece l’obbligo di vaccinazione per gli over 50. E ancora: dal 10 marzo sarà nuovamente possibile visitare i familiari ricoverati in ospedale, per 45 minuti al giorno. E sempre a marzo, da giorno 1, il ministro Speranza ha già annunciato che le capienze di stadi e palazzetti saliranno rispettivamente al 75% e al 60% con l'obiettivo di riaprirli completamente. Infine, il Green pass: è ipotizzabile che già da marzo si possa prevedere un allentamento, partendo magari dai luoghi all'aperto.