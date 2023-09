"Parma e Salso: i politici continuano a non chiedere al Ministero nuove sezioni di scuola materna"

Il dibattito relativo all’insufficiente presenza di scuole dell’infanzia continua ad infiammare le città di Parma e Salsomaggiore Terme. Scrive Gilda insegnanti: "In entrambi i casi gli amministratori locali di qualsivoglia tenenza politica nulla o poco fanno per rivendicate dal Ministero dell’Istruzione e del Merito l’apertura di nuove sezioni presso le Scuole Statali già presenti sul territorio. Preferiscono interagire con le scuole private per far fronte al fabbisogno. La Gilda degli Insegnanti di Parma e Piacenza, tramite il coordinatore Salvatore Pizzo, rinnova ancora una volta pubblicamente l’invito ai rappresentanti locali delle forze politiche tutte ad agire presso i loro riferimenti nazionali affinchè aumenti il numero di sezioni presso gli Istituti statali già esistenti nelle due città".