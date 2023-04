Parma è tra le città italiane in cui la pizza costa di più

Con un prezzo medio di 11,96 euro Parma è la quattordicesima città italiana in cui la pizza costa di più. A stabilirlo il Rapporto ristorazione 2023 della Fipe, la Federazione dei pubblici esercizi con la realizzazione di una classifica del prezzo medio speso per pizza e bibita nelle diverse città italiane. Al primo posto si piazza Reggio Emilia, dove la pizza costa 15,59 euro. Secondo posto per Siena, con un costo medio di 14,36 euro. Parma completa la top 15. Ma cosa ha causato l'aumento dei prezzi? Inflazione conseguente all'aumento delle materie prima come riporta lo studio: "Ristoranti tradizionali e pizzerie - si legge nel rapporto - registrano in media d'anno rispettivamente aumenti del 4,7% e del 5,4%". Nonostante questo la metà degli imprenditori ha dichiarato di non aver ritoccato ulteriormente i prezzi per non perdere i clienti.