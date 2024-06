Parma è un buon posto per vivere? Lo studio Istat dice che...

Italiani molto soddisfatti della vita nelle loro città. Secondo quanto emerge dalla rilevazione "Quality of life in European cities", condotta dalla Commissione europea con il contributo dell'Istat. Il valore minimo, con riferimento al 2023, si registra a Taranto (47,8%) e il valore massimo a Trento (95,4%). A Parma, più della metà dei cittadini ritiene che la qualità della vita sia peggiorata negli ultimi cinque anni. In tema di sicurezza percepita, Parma ha una quota inferiore al 30%. "Roma è la capitale con la percentuale più bassa (36,8%) di chi si sente sicuro a camminare da solo la notte", si legge nel rapporto.

Oltre che sulla percezione della qualità della vita nella propria città, sia in termini generali che rispetto a specifiche dimensioni (lavoro, servizi pubblici, sicurezza, ambiente, Amministrazione locale ecc.), lo studio ha analizzato le opinioni sulla capacità inclusiva della città, sul sostegno da parte delle reti sociali e sulla fiducia verso i propri concittadini, sulle opportunità offerte dalla città, come trovare un buon lavoro e un alloggio.

Tra le città italiane con percentuali inferiori all’81,3% di persone che si considerano soddisfatte di vivere nella propria città non c'è Parma. Sulla qualità dell’aria della propria città, risultano meno soddisfatti, come prevedibile, gli abitanti di città densamente abitate (come Firenze, Catania, Verona, Bologna, Palermo, Venezia, Napoli, Roma, Torino e Milano) e di città industrializzate, tra le quali Bergamo, Parma e Brescia.