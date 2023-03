Parma Earth Hour 2023: è giunta l’Ora della Terra, luci spente al Palazzo del Governatore

L’Ora della Terra scocca anche a Parma sabato 25 marzo, alle 20.30. Anche quest’anno il Comune di Parma ha aderito all’evento globale “Earth Hour”, simbolo della lotta al cambiamento climatico, promosso da WWF. L'adesione del Comune si concretizzerà nello spegnimento delle luci del Palazzo del Governatore, dalle 20.30 alle 21.30, in piazza Garibaldi, per la durata dell’Ora della Terra.

Nata a Sidney nel 2007, Earth Hour è oggi una manifestazione mondiale in continua crescita che nel 2022 ha coinvolto miliardi di persone in oltre 190 Paesi in tutto il mondo con lo spegnimento simbolico delle luci di migliaia di monumenti, edifici, piazze e strade.

Con Earth Hour il WWF propone a tutti, cittadini, comunità, imprese, istituzioni, di lavorare insieme per affrontare il cambiamento climatico con efficacia.

Earth Hour è quindi un appello alla Terra per la Terra, una chiamata all’azione affinché ognuno, con il semplice gesto di spegnere le luci per un’ora, dichiari la propria assunzione di responsabilità e si unisca a un’azione comune.

Spegnere la luce, infatti, significa condividere la più grande mobilitazione globale di cittadini e comunità di tutto il Pianeta per la lotta al cambiamento climatico: le luci si spegneranno per un’ora, dalle 20.30 alle 21.30, attraverso tutti i fusi orari, dal Pacifico alle coste atlantiche.

La partecipazione all’iniziativa si fonda sulla valenza di un gesto semplice ma importante: spegnere la luce di una casa, di un edificio, di un monumento per un’ora, significa partecipare a un’iniziativa di forte significato simbolico, un’occasione per rendere esplicita la volontà di sentirsi uniti nella sfida globale al cambiamento climatico che nessuno può pensare di vincere da solo.