Parma. Evangelisti (Fdi): "Chiarezza sull’incarico del direttore sanitario dell'ospedale"

Intervenire presso l’azienda ospedaliero-universitaria di Parma, per chiarire i presupposti della nomina del direttore sanitario. Così la capogruppo di Fratelli d'Italia Marta Evangelisti, la quale chiede "se e per quale motivo la nomina non ha rispettato le procedure previste dalla legge".

Nel ricordare come l'azienda ospedaliero-universitaria abbia conferito un primo incarico da giugno a dicembre 2023 in via temporanea, Evangelisti rimarca poi come con una seconda deliberazione "la medesima azienda abbia rinnovato il contratto di direttore sanitario facente funzioni alla figura professionale che mantiene in contemporanea gli incarichi di direttore del dipartimento emergenza-urgenza provinciale interaziendale e dell'unità operativa complessa anestesia e rianimazione - gestione interdipartimentale del sistema integrato per l'assistenza al trauma".

Rifacendosi alla normativa vigente, Marta Evangelisti fa notare come "il direttore sanitario è nominato dal direttore generale fra i soggetti iscritti nell'elenco di idonei alla nomina e fra questi non sembra comparire la figura che attualmente ricopre tale incarico".