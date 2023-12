Parma Facciamo Squadra, gli anolini arrivano in tavola!

L’8 dicembre gli anolini solidali vi aspettano nelle piazze Garibaldi di Parma e Fidenza. Dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 (a Fidenza dalle 16) alle 19.30, allo stand di Parma Facciamo Squadra si potranno acquistare i galleggianti realizzati da 2371 volontari in nove diversi luoghi di produzione fra città e provincia, congelati, in confezione da un chilo, al prezzo di 33 euro. A Parma saranno disponibili anche gli anolini senza glutine prodotti dai volontari AIC, Associazione Italiana Celiachia, in un luogo a parte. Dall’8 dicembre, gli anolini saranno in tutte le Conad di Parma e provincia, fino a esaurimento. Per ogni euro donato Barilla Chiesi e Fondazione Cariparma moltiplicheranno per quattro la solidarietà aggiungendo un euro per ogni euro donato (fino a un massimo di 50 mila ciascuno). A farsi garante della raccolta fondi sarà Munus, Fondazione di Comunità. Tutti gli ingredienti sono stati donati da Conad e da Consorzio Parmigiano Reggiano. L’obiettivo di questa decima edizione di Parma Facciamo Squadra, coordinata da CSV Emilia e Consorzio Solidarietà Sociale, è di costruire una cultura diffusa di Protezione Civile intesa come responsabilità, solidarietà, senso civico. Un sostegno al nostro Coordinamento Provinciale di Protezione Civile perché tutti si sentano chiamati a essere parte attiva della comunità, a partire dai giovani.