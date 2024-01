Parma, Giocamico e Giacomazzi1968 insieme: incontro all’Ospedale dei Bambini per la consegna del contributo raccolto a Natale

«Un piccolo gesto, ma che cresce di anno in anno. Un modo concreto per donare un sorriso a chi è meno fortunato di noi e, al tempo stesso, per rendere ancora più solida la collaborazione con chi regala sorrisi, offre parte del proprio tempo e delle proprie competenze ai bambini malati». Lo dice Enrico Giacomazzi, responsabile panificazione e pasticceria di Giacomazzi1968, che questa mattina – sabato 20 gennaio 2024 – ha incontrato i volontari dell’Associazione Giocamico, da 25 anni impegnata all’Ospedale dei Bambini “Pietro Barilla” dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma. L’occasione è stata la consegna di un assegno di 1.200 euro, frutto del progetto che ha visto impegnata per il periodo natalizio la storica impresa attiva nel settore della panificazione e della pasticceria. Per ogni panettone artigianale venduto, infatti, Giacomazzi1968 si è impegnata a devolvere a Giocamico 1 euro. Alla generosità di tanti clienti che hanno scelto per queste feste uno dei dolci natalizi per eccellenza, l’azienda ha aggiunto un ulteriore contributo.

L’incontro di questa mattina all’Ospedale dei Bambini “Pietro Barilla” è stata anche l’occasione per fare il punto assieme al fondatore e presidente di Giocamico, Corrado Vecchi, sulle tante iniziative che i 200 volontari dell’associazione svolgono in tutti i reparti per i giovani degenti. Un servizio lontano dai riflettori capace di “cambiare le giornate” di migliaia di bambini e ragazzi che vengono accolti nella struttura sanitaria, dal pronto soccorso all’oncologia, dalla neonatologia alle sale operatorie, dalla terapia intensiva a tutti i reparti pediatrici.

«Siamo molto contenti di poter dare un piccolo contributo, in un momento in cui i progetti di solidarietà finiscono nelle cronache per ben altri motivi – spiega Enrico Giacomazzi –. Questo ci motiva ancora di più a impegnarci a fianco di Giocamico e a rendere sempre trasparente il percorso realizzato insieme: solo in questo modo si evita che nelle persone possa insorgere un atteggiamento di diffidenza rispetto ad iniziative che nascono con l’obbiettivo di sostenere chi ha la capacità di trasformare quanto raccolto in azioni utili per chi si trova in difficoltà. Abbiamo scelto di non pubblicizzare la raccolta fondi con il fine di attirare l’attenzione sui nostri prodotti, ma di inserire all’interno della confezione del panettone un depliant per informare il cliente che anche attraverso il suo acquisto è possibile aiutare chi si trova a vivere un momento doloroso e triste della propria vita.

Quest’anno abbiamo superato l’obiettivo che ci eravamo dati, speriamo sia un buon auspicio per il futuro». Nel 2022 con il contributo di Giacomazzi1968 sono stati acquistati respiratori ad alto flusso, quest’anno invece il presidente Giocamico ha comunicato che la somma raccolta a Natale 2023 verrà impiegata per finanziare alcuni nuovi servizi avviati dall'associazione.

«Il nostro è un progetto molto ampio, abbiamo diversi laboratori che finalmente, dopo il periodo complicato della pandemia, sono tornati a pieno regime - ricorda il fondatore e presidente di Giocamico, Corrado Vecchi -. Siamo riconoscenti per la donazione finale che impiegheremo per le nostre diverse attività, ma lo siamo ancora di più per il connubio che è nato due anni fa con Giacomazzi. Se non ci fossero tante persone e tanti imprenditori che stanno al fianco di Giocamico, ognuno a modo proprio, non saremmo riusciti ad arrivare a 25 anni di attività dell'associazione».