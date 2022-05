Parma in lutto: muore a 94 anni Manfredi Saginario

E' morto a 94 anni il neoropsichiatra e neurologo parmigiano Manfredi Saginario. Luminare della psichiatria aveva individuato, nel lontano 1950, l'importanza degli psicofarmaci per curare che soffriva di malattie mentali. Nel 2015 aveva ricevuto l'attestato di civica benemeranza nell'ambito del premio Sant'Ilario con la seguente motivazione. "L’attestato di civica benemerenza viene concesso al professor Manfredi Saginario per gli importanti risultati raggiunti nella propria carriera di neuropsichiatra in un percorso che è stato sempre contraddistinto da una profonda umanità".

“Accolgo questo riconoscimento – aveva spiegato il professor Manfredi Saginario – come il coronamento di una carriera dedicata ad alleviare il male oscuro e nella quale ho sempre cercato di porre il malato al primo posto cercando di comprenderlo e di aiutarlo umanamente”.