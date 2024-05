Parma in Serie A, via alla festa promozione: corteo dallo Stadio in Piazza

In occasione dei festeggiamenti per la promozione del Parma 1913, sono previste alcune modifiche temporanee alla viabilità per domenica 5 maggio 2024.

Domenica 05/05/2024 dalle ore 14:00 alle ore 24:00 e comunque sino a cessate esigenze. Istituzione del divieto di circolazione per tutti i veicoli compreso bus e Taxi lungo i seguenti tratti stradali:

• Strada Mazzini, dall’intersezione con Strada Garibaldi (esclusa) a Piazza Garibaldi;

• Piazza Garibaldi;

• Strada Della Repubblica, da Piazza Garibaldi a Strada XXII Luglio (intersezione esclusa).

Sarà consentito l’accesso ai mezzi di soccorso ed emergenza. È sempre consentito il transito dei residenti in situazione di necessità. L’Azienda TEP SpA provvederà alla deviazione dei bus interessati dando opportuna comunicazione dei percorsi alternativi delle linee di trasporto pubblico locale alla cittadinanza. Le sopra indicate prescrizioni integrano quanto normato dall’ordinanza Rep. OVTE- 2024-121 del 30/01/2024 (P-Days), per il resto invariato. I provvedimenti di cui alla presente ordinanza possono essere suscettibili di variazioni temporali e di modifiche all’estensione/localizzazione sulla base delle disposizioni dei Responsabili i Servizi di Polizia Stradale – unitamente ai soggetti individuati dall’art. 12 del Codice della Strada – in particolare relativamente alla progressiva riapertura delle strade a seguito del termine effettivo della manifestazione.

Intanto sulla pagina Facebook dei Boys l'appello:

"Il traguardo è stato raggiunto e ora è giusto festeggiarlo tutti insieme: appuntamento domenica alle 12 al Bar Gianni per poi raggiungere tutti insieme lo stadio. Allo stadio troverete la nostra fanzine speciale per il derby e la maglia promozione (10€). Dopo la partita appuntamento fuori dal Tardini per raggiungere in corteo la piazza a festeggiare con tutta la città la nostra promozione".