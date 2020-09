'Parma in un istante': c'è tempo fino al 15 settembre per partecipare al concorso fotografico

C'è tempo fino a martedì 15 settembre per partecipare allaCall Photo Contest “Parma in un istante: immagini e sguardi sulla città al tempo del Covid-19”, proposta dal Centro per le Attività e le Professioni delle Arti e dello Spettacolo - CAPAS dell’Università di Parma e dal Comune di Parma per “raccontare” la città al tempo del coronavirus: un’opportunità aperta a tutti i fotografi, professionisti e amatori, che vogliono con uno sguardo o una serie di immagini restituire Parma in un momento particolare della sua storia, fondendo patrimonio, culture e creatività.

L'iniziativa nasce per favorire la condivisione della percezione della città che si è trovata ad affrontare l’eccezionale situazione generata dalla pandemia, e si inserisce nel programma di Parma Capitale Italiana della Cultura 2020+21.

La Call è disponibile sul sito del CAPASwww.capas.unipr.it.

Dalla Call Photo Contest scaturirà in autunno una mostra fotografica collettiva, anch’essa nel programma di Parma2020+21: per restituire l’immagine di una città che da un lato ha saputo attraversare anche questo tempo imprevedibile, quello del coronavirus, e dall’altro ha mantenuto intatto il tempo (e il gusto) della memoria e dell’invenzione. La mostra “Parma in un istante: immagini e sguardi sulla città al tempo del Covid-19”, aperta per un mese da novembre alla Galleria San Ludovico, sarà curata da Federica Veratelli e Jasmine Habcy con la collaborazione di un gruppo selezionato di studenti del corso di Pratiche curatoriali(corso di laurea in Comunicazione e Media contemporanei per le industrie creative) e dei corsi di laurea in Storia e critica delle arti e dello spettacolo e Beni artistici e dello spettacolo dell’Università di Parma.

Sulla base della qualità e del messaggio proposto un numero limitato di fotografie sarà selezionato dai curatori della mostra.

La partecipazione alla Call Photo Contest è gratuita.

Possono aderire fotografi professionisti e amatori che abbiano compiuto 18 anni.

Due le categorie (ogni autore può partecipare a entrambe):

- SINGLE SHOT: il partecipante può inviare una o più immagini singole; in questa categoria i partecipanti possono inviare al massimo 5 fotografie

- SHORT STORY: il partecipante può inviare un progetto composto da minimo di 3 a un massimo di 6 fotografie.

La singola fotografia dovrà avere un titolo, una data di esecuzione e una breve descrizione in cui si spieghi come e perché quell’immagine è rappresentativa di Parma al tempo del COVID-19. Lo stesso vale per il progetto composito.

INFO E ISCRIZIONI

https://www.capas.unipr.it/

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

capas@unipr.it