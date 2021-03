Parma in zona rossa e scuole chiuse: sospesi i bis speciali, ma resta in vigore il normale servizio invernale

Da oggi, lunedì 15 marzo, è in vigore il provvedimento che istituisce la zona rossa a Parma e nell’intera Emilia Romagna, con conseguente interruzione delle lezioni in presenza in tutte le scuole di ogni ordine e grado.

Da oggi, dunque, sono soppresse le corse bis che erano state attivate a seguito dell’emergenza Covid-19 e che servivano in particolare gli studenti in entrata e in uscita da scuola. Restano invece attivi, per il momento, tutti i servizi di linea invernali e le corse bis ordinarie normalmente previsti durante l’anno scolastico.

L'ELENCO DELLE CORSE CHE RESTANO IN VIGORE