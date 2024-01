Parma, la festa di Capodanno è sotto la pioggia

Parma è entrata nel 2024 sotto la pioggia. Ma il tempo inclemente non ha impedito a tantissime persone (tra cui molti giovani) di salutare il nuovo anno in piazza Garibaldi con la musica suonata dai dj James Lavelle e Digitalism.

E' stata una nottata all'insegna della musica, dell'allegria e del divertimento, dunque. Con la pioggia che non ha impedito a oltre mille persone di recarsi in piazza. Per il brindisi di mezzanotte sono saliti sul palco il vicesindaco Lorenzo Lavagetto e l'assessora Caterina Bonetti.