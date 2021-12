Parma: laboratori personalizzati per ragazzi con disturbi specifici dell'apprendimento

Rispondere alle difficoltà didattiche derivanti dalla pandemia per i ragazzi con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA). Con questo obiettivo sono stati realizzati i laboratori specialistici per l’autonomia, promossi dall’associazione Il Tulipano Bianco Aps e convenzionati con l’Associazione Italiana Dislessia (AID). I laboratori pomeridiani, gestiti da tutor specializzati in tecniche per l’apprendimento DSA, sono ripartiti il 18 ottobre dopo la pausa estiva e a beneficiarne sono già 50 bambini e ragazzi di Parma e provincia. Lo scopo è favorire il processo di autonomia nello studio e promuovere l’acquisizione di una maggiore consapevolezza dei propri punti di forza, valorizzandoli.

“I nostri laboratori non sono un semplice aiuto per fare i compiti. Abbiamo creato una vera e propria rete di supporto per le famiglie, che in questo periodo di pandemia si sono sentite spesso abbandonate a loro stesse”, spiega Laura Lembo, coordinatrice e referente dei laboratori. “Dobbiamo comprendere che la dislessia, così come gli altri disturbi specifici dell’apprendimento, si possono superare. Per farlo, noi tutor AID proponiamo un approccio alternativo all’apprendimento, efficace e personalizzato, con l’uso di strumenti compensativi come le mappe concettuali o software didattici creati ad hoc”, conclude la dottoressa.

I disturbi specifici dell’apprendimento sono una problematica assai diffusa nella popolazione mondiale. Secondo un recente rapporto del Ministero dell’Istruzione, gli alunni con DSA in Italia rappresenterebbero il 4,9% del totale, con un’incidenza maggiore nelle scuole secondarie di primo grado. Una percentuale in aumento, considerato il moltiplicarsi delle diagnosi a seguito dell’introduzione della legge n. 170 del 2010.

“Nel periodo storico che stiamo vivendo, in cui si temono nuove restrizioni, molte famiglie hanno dovuto – e devono tuttora – far fronte a difficoltà economiche e sociali considerevoli. I laboratori convenzionati AID danno una risposta concreta a molte famiglie che hanno figli con DSA. I bambini e i ragazzi con questo tipo di problematiche devono avere a disposizione strumenti efficaci e personalizzati. Solo così si può pensare ad una didattica davvero inclusiva, in un clima accogliente, non giudicante, cooperativo e solidale”, dichiara il presidente de Il Tulipano Bianco Aps Francesco Giordani.

Ci lasciamo alle spalle tempi duri e questo vale soprattutto per quei ragazzi e quelle ragazze che presentano maggiori difficoltà nell’apprendimento, che ogni giorno devono superare determinati scogli che prendono il nome di dislessia, discalculia, disortografia e disgrafia. Scogli che però non sono insormontabili poiché, come dimostrano questi laboratori personalizzati, i processi di apprendimento posso essere considerevolmente facilitati grazie ad aiuti specifici e a percorsi personalizzati, fino al raggiungimento di una considerevole autonomia nello studio.