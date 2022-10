Parma Mezza Maratona by CFC Reale Mutua per la solidarietà

Parma Mezza Maratona by CFC Reale Mutua, perfetto equilibrio tra competizione sportiva e festa cittadina, non dimentica la solidarietà. Dopo la soddisfazione per l’edizione di settembre, tornata a pieno regime e che ha visto oltre tremila partecipanti colorare le vie del centro, ci si ritrova per un appuntamento importante. Quest’anno il ricavato della camminata “Corri per la vita” è stato devoluto all’associazione Gli Amici di Davide. Una realtà che il Centro universitario sportivo e il main sponsor, l’agenzia Coscelli, Fornaciari e Corniali di Reale Mutua hanno scelto e in cui credono fortemente. Tanto che proprio l’agenzia CFC di Reale Mutua ha scelto di raddoppiare la cifra raggiunta dalla vendita dei pettorali della 5km. “Siamo fieri di poter dire che tra le mission del Cus, c’è anche la solidarietà. Da 24 anni a questa parte abbiamo deciso di non dimenticare il volontariato e grazie alla generosità dei parmigiani, che partecipano con entusiasmo alla Corri per la vita, siamo riusciti a sostenere numerose realtà e progetti importanti – spiega il presidente del Cus Parma Michele Ventura -. Quest’anno, anche grazie all’intesa trovata col main sponsor con cui condividiamo valori e idee, abbiamo voluto fare la nostra parte per sostenere una realtà particolarmente preziosa per il territorio. I principi de “Gli amici di Davide” specchiano pienamente nei nostri e crediamo sia importante fare la nostra parte per diffondere la cultura dell’aiuto”.

“Un grazie va ai tanti parmigiani che hanno partecipato alla camminata dei 5 km “Corri per la vita” scegliendo di essere con noi in questo week end della Parma Mezza Maratona by CFC Reale Mutua permettendoci di sostenere la nostra città donando il ricavato all'associazione “Gli amici di Davide” una realtà preziosa per il territorio, un progetto che guardando al domani parla di comunità e condivisione, perchè la strada verso il futuro si può percorrere solo insieme” - dichiara Carlo Coscelli, rappresentante dell’agenzia assicurativa CFC Reale Mutua di Parma - ”la partnership con il Cus Parma è per noi una conferma di valori, idee e progetti che condividiamo ormai da anni e speriamo possa essere un punto di riferimento per renderci ancora più consapevoli del valore della nostra città e della condivisione” “Gli Amici di Davide ringraziano di cuore tutti gli organizzatori della mezza maratona, la CFC, la Reale Mutua Assicurazioni, il CUS per averci permesso di partecipare a questo evento e per la generosità dimostrata nel sostenere i nostri progetti – commenta Annamaria Schenardi, mamma di Davide e presidente del sodalizio -. Sono stati giorni intensi, ricchi di emozione e anche Davide desidera ringraziare attraverso questo messaggio: “tutti coloro che ci hanno fatto il dono di percorrere con noi una tappa entrando a far parte di questo sogno. In quei due giorni mi sono dimenticato di essere disabile attraverso degli amici che mi hanno reso felice senza aspettarsi nulla in cambio".

Anche Davide Diemmi runner al fianco di Davide tira le fila di quest’esperienza: "Correre da soli si va più in fretta, correre insieme si va lontano", questo pensiero rispecchia lo spirito della nostra Comunità – spiega - basata sui valori di condivisione e amore per il prossimo”.