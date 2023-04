Parma-Mezzani: esteso il limite di velocità di 50 chilometri all'ora

La Provincia di Parma – Servizio Viabilità comunica che viene esteso il limite di velocità di 50 km/h sulla strada provinciale 72 Parma-Mezzani nel tratto compreso tra la rotonda del Parma Retail per circa 10 km, dal 17 aprile 2023.

Il limite era già presente in alcuni tratti della stessa strada provinciale, in quanto il piano stradale viabile presenta avvallamenti e abbassamenti dovuti alle deformazioni del sottofondo stradale. Dato che anche i restanti tratti, che erano regolamentati con limite di velocità pari a 70 km/h, risultano essere interessati dalle medesime criticità, e presentano tratti privi di banchina e tratti con barriere di protezione non adeguate, si ritiene opportuno uniformare il limite di velocità lungo la tratta.

La strada in questione è sede di numerosi insediamenti abitativi e produttivi, quindi gravata da intenso traffico, sia privato che commerciale, e i necessari interventi di ripristino risultano non sempre compatibili con le risorse finanziarie a disposizione dell’Ente.