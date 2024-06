Parma nel Principato di Monaco con la Prince Jaques

Il 4 maggio scorso, nel porto turistico di Fontvieille a Monaco, è stata inaugurata l’imbarcazione di salvataggio del Corpo Dei Vigili del Fuoco del Principato, alla presenza del Principe Alberto, della Principessa Charlène e dei due figli Gabriella e Jacques, in onore del quale, secondo il volere del Principe è stata battezzata la “Prince Jacques”,

Hanno assistito alla cerimonia di inaugurazione le alte cariche del principato e le personalità più illustri. Alla benedizione dell’imbarcazione, è seguita una presentazione delle caratteristiche tecniche della barca di salvataggio ed una manovra in mare.

La High tech marine, un'azienda di Parma che da 20 anni progetta e produce in proprio per i più importanti nomi del jet set italiano e internazionale, ha vinto il bando del corpo dei Vigili del Fuoco nel 2023,rispondendo a tutti i requisiti di qualità e sicurezza previsti per le rescue boats; dati dalla scelta di tecniche ad elevatissima resa, dalla valutazione accurata dei materiali e dall’installazione di nuovi accessori tecnologici utili a migliorare la navigazione. L’imbarcazione offre un’importante elettronica di bordo che comprende una telecamera con visione termica e zoom x30, un’ancora elettronica, un sistema di identificazione elettronica per intercettare navi, un radar, un sistema di navigazione con mappatura. Tra le caratteristiche peculiari: un propulsore 1100 cv, un sistema di stabilizzazione giroscopica per contrastare l’inclinazione, la capacità antincendio 5000 l/min, una cabina chiusa per protezione personale e delle vittime trasportate. Tutte queste caratteristiche si ritrovano e contraddistinguono le linee progettate e prodotte da HTM.