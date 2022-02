Parma e provincia imbiancate dalla neve

Parma e provincia si sono risvegliate, oggi martedì 15 febbraio, imbiancate dalla neve. Come previsto ieri anche in città stanno scendendo alcuni fiocchi di neve, così come in diversi comuni della provincia. La nevicata, iniziata nelle prime ore della mattinata, sta proseguendo. Come annunciato dai meteorologi le precipitazioni in pianura per ora sono abbastanza lievi. In Appennino, invece, sono scesi diversi centimetri di neve sia in Val Parma che in Val Taro.

