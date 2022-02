Parma, quanto mi costi: è l'ottava città più cara d'Italia

Parma è l'ottava città più cara d'italia, per quanto riguarda l'aumento del costo della vita, sulla base dei dati diffusi dall'Istat. L'Unione Nazionale Consumatori ha infatti stilato la classifica delle città e delle regioni dove si spende di più in seguito al rialzo dei prezzi. Per la nostra città, secondo i calcoli dell'associazione, ogni famiglia parmigiana spenderà in media 1.416 euro in più con l'inflazione annua di gennaio al +5,3%. Parma quindi finisce nella top ten.

In testa alla classifica delle città più care d'Italia c'è Bolzano: l'inflazione di gennaio è al +6,2% mentre la spesa in media per ogni famiglia è di 1972 euro. Per una famiglia di 4 componenti però supera i 2.700 euro. Al secondo posto Piacenza dove l'inflazione di gennaio è del +6,6%, il record italiano. Ogni famiglia dovrà spenderà 1763 euro in più: 2467 euro per una di 4 persone. Al terzo posto Bologna, dove l'inflazione è del +5,8%: la spesa è di 1635 euro.

Al quarto posto si piazza Ferrara con l'inflazione pari al +5,5%. Davanti a noi Aosta con una spesa supplementare in media di 1449 euro a famiglia. La Regione Emilia-Romagna è al quarto posto con una spesa supplementare in media di 1370 euro e l'inflazione al +5,2%.