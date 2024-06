Giovani, Parma candidata capitale Europea ma 'bocciata' in classifica

Parma è candidata come Capitale Europea dei Giovani ma si piazza solo al 21esimo posto, di undici posizioni fuori dalla top ten per quanto riguarda le politiche a favore di giovani. A tracciare questo quadro è l'indagine sulla Qualità della vita 2023 effettuata dal Il Sole 24 Ore. La nostra città è infatti solo al 21esimo posto in Italia con un punteggio di 519. Entrando più nel dettaglio la nostra città è addirittura al 94esimo posto per quanto riguarda i canoni di locazione e al 93esimo posto per l'imprenditorialità giovanile. La prima città in Italia per i giovani è Gorizia con un punteggio di 586,6. Per le politiche a favore dei bambini la nostra città è addirittura al 35esimo posto

Come specifica lo stesso quotidiano, "le classifiche misurano le 'risposte' dei territori alle esigenze specifiche dei tre target generazionali più fragili e insieme strategici, i servizi a loro rivolti e le loro condizioni di vita e di salute".

.Parma è invece nella top ten, all'ottavo posto, per le politiche a favore degli anziani. Ecco la top ten per le politiche rivolte agli anziani: 1. Trento, 2. Como, 3. Cremona, 4. Bolzano, 5. Treviso, 6. Vicenza, 7. Parma, 8. Padova, 9. Lodi, 10. Verona.