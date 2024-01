Parma premia la Pallavolo Paralimpica

Il Comune di Parma e la Federazione Italiana Pallavolo premiano i prestigiosi traguardi raggiunti dalla Società Polisportiva Giocoparma ASD e dalla Atlete e dagli Atleti delle squadre di Sitting Volley femminile e maschile, per le numerose vittore ottenute.

La cerimonia si è svolta nella sala del Consiglio Comunale, alla presenza dell’Assessore allo Sport Marco Bosi, di Giovanni Marani per la Polisportiva Giocoparma ASD; Lucio Mioni del Comitato Italiano Paralimpico Regione Emilia Romagna; di Cesare Gandolfi, Presidente territoriale FIPAV Parma e di Silvano Brusori, Presidente Regionale FIPAV Emilia Romagna, Antonio Bonetti, Delegato provinciale CONI e Carlo Magri già Presidente FIPAV.

Una targa è stata consegnata a Giocoparma Asd, per gli importanti risultati conquistati negli anni e per la testimonianza concreta di sport e inclusione. Una pergamena è stata consegnata agli atleti della squadra di Sittting Volley Maschile Cedacri Giocoparma VCCesena, Medaglia d’argento Campionato Italiano, Secondo Posto Super Coppa Italiana e Secondo Posto Coppa Italiana nel 2023. Una pergamena è stata consegnata alle atlete della squadra di Sitting Volley Femminile Cedacri Giocoparma VCCesena, Medaglia d’Argento Campionato Italiano, Supercoppa Italiana, Coppa Italia nel 2023. Le motivazioni descritte nella pergamena sono le seguenti: “Grazie per i momenti di gioia che ci avete regalato! I traguardi raggiunti sono la giusta gratificazione per il Vostro impegno, la Vostra dedizione e la Vostra passione. Elementi fondamentali di un bellissimo percorso sportivo. Siete un grande gruppo vincente, una meravigliosa espressone di compattezza, di solidità e di unità di intenti. Uno straordinario esempio per tutti nello sport e nella vita. Con riconoscenza. L’Assessore allo Sport del Comune di Parma – Marco Bosi. Il Presidente Regionale FIPAV Emilia Romagna – Silvano Brusori. Il Presidente Territoriale FIPAV Parma – Cesare Gandolfi”.

Parma è storicamente riconosciuta, insieme a poche altre sul territorio nazionale, come “culla della pallavolo”, titolo che la città ducale si è guadagnata a partire dai pionieristici tempi del professor Renzo Del Chicca, nel primo dopoguerra. Non poteva quindi essere diversamente per la Pallavolo Paralimpica, conosciuta come Sitting Volley, disciplina sviluppatasi in seno alla FIPAV e a Parma fin dal suo esordio in Italia.

Il “Sitting” locale segna un percorso in costante crescita, che ha trovato nel tempo la sua casa naturale alla Giocoparma ASD, realtà che da più di 40 anni si dedica alla promozione dello sport a tutti i livelli per persone con disabilità e non solo.

Tre sono i tornei disputati tradizionalmente dalla compagine locale: Campionato Italiano Maschile, Campionato Italiano Femminile, Campionato Italiano Promozionale Misto “Coppa Rotary”, a cui si sono aggiunte nel tempo Coppa Italia e Supercoppa Italiana, secondo un piano di sviluppo della disciplina voluto dalla FIPAV. La squadra femminile, dal 2017, anno della prima partecipazione al Campionato Italiano, non è mai scesa dal podio conquistando un palmares di tutto rilievo:

CAMPIONATO ITALIANO FEMMINILE 2017 - 3° posto; 2018 - 3° posto; 2019 - 2° posto; 2020 Edizione non disputata; 2021 - 2° posto; 2022 - 2° posto; 2023 - 2° posto.

COPPA ITALIA FEMMINILE 2019 - 3° posto; 2020 Edizione non disputata; 2021 - 2° posto

2022 - 1° posto; 2023 - 1° posto.

SUPERCOPPA ITALIANA FEMMINILE 2022 - 2° posto; 2023 - 1° posto.

Non sfigura nel confronto anche la compagine maschile che, analogamente, dal 2021, continua a scrivere il suo nome nell’albo d’oro delle varie manifestazioni:

CAMPIONATO ITALIANO MASCHILE 2021 - 3° posto; 2022 - 3° posto; 2023 - 2° posto

COPPA ITALIA MASCHILE 2021 - 2° posto; 2022 - 3° posto; 2023 - 3° posto

SUPERCOPPA ITALIANA MASCHILE 2022 - 2° posto; 2023 - 2° posto

Non sono mancate le soddisfazioni anche nel Campionato misto, che la società ha sempre interpretato come occasione per sperimentare e far fare esperienza alle nuove leve: 2017 - 1° posto; 2018 - 1° posto; 2023 - 2° posto. A rendere orgoglioso il sodalizio locale non sono soltanto i risultati sul campo delle squadre maggiori, da anni, infatti, i volontari portano nelle scuole di ogni ordine e grado la Pallavolo Paralimpica. Diverse, poi, sono le collaborazioni ed i progetti con altre realtà associative e imprenditoriali. Sitting Volley vuol dire inclusione e promozione di valori importanti, significa unire la comunità in uno sforzo che, dal 2017 ad oggi, ha raggiunto oltre 15.000 persone

La stagione 2023/2024 vede la novità del progetto di collaborazione con un’altra storica realtà Emiliano-Romagnola: nasce infatti la Cedacri GiocoparmaVCCesena, con l’intento di poter garantire un contesto sportivo sfidante e di eccellenza per gli atleti e le atlete di maggior esperienza e talento, consentendo contemporaneamente alle due società di concentrarsi con maggiore serenità al reclutamento nell’ottica secondo cui il Sitting Volley si pone come disciplina inclusiva dal momento che consente a disabili e non di giocare e divertirsi insieme.