Parma Pride, Cgil: "Una splendida giornata all'insegna dei diritti"

Anche quest'anno la CGIL Parma ha convintamente partecipato al Parma Pride di sabato scorso, incontrando tantissime persone al suo coloratissimo stand allestito al fianco di numerose altre associazioni e realtà del territorio, al parco Primo Maggio.

"Una bellissima giornata di rivendicazioni, di lotta, di liberazione e di festa - ha spiegato Paola Bergonzi, segretaria confederale con delega alle Politiche di genere -. La nostra organizzazione convintamente si riconosce in uno Stato laico che ha il dovere di garantire pari dignità e diritti a tutti e tutte, a prescindere da orientamenti e caratteristiche personali. In una fase storica, politica e sociale in cui i migranti, le donne e le persone LGBTQIA+ sono sempre più oggetto di attacchi, non possiamo che continuare ad essere in prima linea per arginare il clima di odio e di intolleranza che si respira nel nostro Paese nei confronti di ogni forma di differenza, e per respingere i quotidiani attacchi ai diritti delle persone".

Lo stand Cgil Parma è stato oggetto di una grandissima affluenza. Per l'occasione è stata distribuita la Guida ai diritti, per conoscere e riconoscere le discriminazioni anche sul lavoro e le relative tutele, un breve vademecum a disposizione di chiunque voglia saperne di più (in allegato). Centinaia di cittadini e cittadine hanno anche firmato a sostegno della campagna referendaria sul lavoro promossa in queste settimane dalla Cgil.