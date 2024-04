Parma Pride torna a Parma sabato, 18 maggio

È stata presentata questo pomeriggio, in una conferenza stampa in Municipio, la terza edizione del Parma Pride, manifestazione per l’inclusione e il riconoscimento di pari diritti per le persone LGBTQIA+ che si terrà sabato 18 maggio 2024. Ne hanno parlato Caterina Bonetti, Assessora con delega a Diritti e pari opportunità, Sara Conversi per il Comitato Organizzatore del Parma Pride e Dominique Zilocchi per il Comune di Parma. “Sono molto felice di poter rinnovare il sostegno del Comune al Parma Pride – ha dichiarato l’Assessora Bonetti - Occorre tenere alta l’attenzione sul tema dei diritti e del riconoscimento del valore della diversità, anche in termini di orgoglio cittadino, nella costruzione di una comunità coesa e attenta al rispetto di tutti. Come Amministrazione ci siamo spesi e ci stiamo spendendo in progettualità di educazione alle differenze, alla base di un vero cambiamento culturale. La città è fatta dai suoi cittadini e sarà bello vederli sfilare assieme in una giornata di riflessione e di festa”.

Il programma

Anche per l’edizione 2024 il Parma Pride coinvolgerà la città in una lunga giornata di iniziative, all’insegna dell’inclusione e del riconoscimento di pari diritti per le persone LGBTQIA+. Alle ore 11:30, in Sala Gavazzeni al Parco della Musica, è in programma un concerto della Filarmonica Toscanini. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria. Alle ore 16 apertura del Parco del Pride al Parco della Musica: molte associazioni, locali e non, nei loro stand presenteranno attività, impegni e servizi sul territorio. Al Parco Pride ci saranno anche gli stand della cooperativa sociale Articioc e diversi food truck.

Alle 18:15 il corteo partirà da piazzale Santa Croce, per arrivare al Parco della Musica. Dopo i saluti e gli interventi istituzionali, musica dal vivo con Queen of Saba e Immanuel Casto.

Info generali

Il Parma Pride è realizzato da un Comitato Organizzatore, col patrocinio del Comune di Parma, della Regione Emilia-Romagna, dell’Università di Parma e dell’ANPI Parma, e col contributo delle ditte Laumas Elettronica, Cooperativa Proges e ERG Voce Barilla.

Sono già tanti i volontari che hanno offerto la loro disponibilità e altri che vorranno aderire potranno scrivere a volontari@parmapride.it .

Per informazioni o donazioni: ciao@parmapride.it

Maggiori dettagli: www.parmapride.it

Convegno “Gestazione Per Altri tra Etica, Diritti e Politica”

È in programma sabato 4 maggio 2024 alle 9:45, nell’aula K 15 del Polo Didattico in Via Kennedy, un convegno organizzato dal Comitato Parma Pride dal titolo “Gestazione Per Altri tra Etica, Diritti e Politica”. Il convegno sarà moderato da Anna Paola Concia, Coordinatrice del Comitato organizzatore di Didacta Italia e vedrà gli interventi di Maurizio Mori, Filosofo e Presidente della Consulta di Bioetica Onlus e Direttore di “Bioetica”, Valentina Pazé, Filosofa e Professoressa di Filosofia Politica e Teoria dei Diritti umani, e Ida Parisi, Avvocata specializzata in Diritto di Famiglia e Fecondazione assistita. Interverrà Caterina Bonetti, Assessora con delega a Diritti e pari opportunità del Comune di Parma.