Trasferimenti per lavoro e studio: Parma tra le prime cinque città più desiderate dagli italiani

Parma è tra le prime cinque città italiane più desiderate per quanto riguarda i trasferimenti interni per motivi di lavoro e di studio. La classifica è stata stilata da Preply - piattaforma globale per l'apprendimento delle lingue - che ha condotto uno studio analizzando il volume di ricerca mensile medio in Italia di tutte quelle frasi generalmente associate al desiderio di un trasferimento per motivi di lavoro e studio, individuando le città più "desiderate" dagli italiani come meta per trasferirsi.

Con una media di 943 ricerche e 1.300 ricerche per quanto riguarda le opportunità di studio la nostra città si coloca al quinto posto, poco sotto al podio. Davanti a noi Palermo al quarto posto, poi Firenze al terzo, Milano al secondo e Roma al primo posto. Parma registra volumi importanti correlati alla ricerca di lavoro e, grazie all'Università, alle opportunità di studio. Nella seconda parte della Top 10 spiccano poi Torino (875), Catania (870), Verona (808), Bologna (800) e Napoli (668)