Parma pronta a celebrare il 78° anniversario della Fondazione della Repubblica

In concomitanza con la cerimonia nazionale che si svolgerà alla presenza del Presidente della Repubblica, a Roma, presso l’Altare della Patria, domenica 2 giugno 2024, alle ore 9.30, nel viale centrale del Parco Ducale di Parma, nei pressi del laghetto, avrà luogo la cerimonia celebrativa del 78° anniversario della Fondazione della Repubblica Italiana. In caso di pioggia, l’evento si svolgerà all’interno della Casa della Musica, in Piazzale San Francesco. Lo schieramento armato interforze e l’accompagnamento musicale a cura della Banda “G. Verdi” apriranno la celebrazione; seguiranno l’intervento del Prefetto e la consegna di 21 onorificenze dell'Ordine "Al merito della Repubblica Italiana" e di una Medaglia d’Argento al Valor Civile.

Nel pomeriggio della stessa giornata, con inizio alle ore 17.30, presso l’Auditorium “Paganini”, l’Orchestra del Conservatorio “Arrigo Boito“ di Parma, diretta dal M° Carla Delfrate, con Sara Nicosia al pianoforte, eseguirà il Concerto per la Festa della Repubblica. Il programma prevede l’esecuzione del Concerto per pianoforte e orchestra n.3 in do minore op.37 di L. V. Beethoven, poi proseguirà con Preludio Sinfonico quindi Intermezzo da Manon Lescaut di G. Puccini, Intermezzo da Fedora di U. Giordano, Intermezzo da Cavalleria Rusticana di P. Mascagni ed, infine La tragenda da Le Vili di G. Puccini. Il concerto, a ingresso libero, è organizzato con il sostegno della Fondazione Cariparma. Entrambi gli eventi sono aperti all’intera comunità cittadina e provinciale.