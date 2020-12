Parma protagonista su Rai Storia in “Il patrimonio in tavola. Parma e la sua valle”

Sarà trasmessa, nei prossimi giorni su Rai Storia, la puntata dedicata a Parma e al suo territ​orio, dal titolo: “Il patrimonio in tavola. Parma e la sua valle”. La prima messa in onda su Rai Storia è prevista per lunedì 21 dicembre, alle ore 21.10, con repliche martedì 22 dicembre, alle 9.30, mercoledì 23, alle 6.30, giovedì 24, alle 23.15 e venerdì 25, alle 17.

Le riprese sono state effettuate lo scorso mese di ottobre nel centro storico di Parma, nei luoghi più significativi: piazzale della Pilotta, piazzale della Steccata, piazza Duomo, e in molti altri scorci e monumenti importanti della città.

Il servizio fa parte della sesta serie del programma "Italia, Viaggio nella Bellezza", realizzato da Rai Cultura, in collaborazione con il MIBACT: un percorso alla scoperta del patrimonio culturale e artistico del nostro paese, con la regia di Marzia Marzolla e realizzate dall'autore Massimiliano Griner.