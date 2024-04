Parma raccontata da Lonely Planet

Lonely Planet in versione francese racconterà, nelle prossime settimane, Parma e le sue tradizioni culturali e culinarie. La giornalista francese Claire Angot sarà infatti nel nostro territorio, nel mese di aprile, per approfondire la tradizione enogastronomica della Food Valley d'Italia. La giornalista farà tappa anche a Bologna ma si concentrerà in alcuni luoghi simbolo della nostra provincia. Il reportage verrà realizzato per il sito Lonely Planet in edizione francese, che può contare su 322.000 visitatori mensili tra desktop e mobile.