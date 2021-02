Parma Retail inaugura due nuovi ingressi: porta Ducale e porta Emilia

Due ingresai, tutti nuovi, riqualificati e brandizzati che rievocano la storia di Parma e del suo territorio: “Porta Ducale”, l'ingresso rivolto ad ovest che guarda la città di Parma, e “Porta Emilia”, che si affaccia al territorio ad est del capoluogo.

In un anno estremamente critico per il commercio, Parma Retail non si ferma, anzi, continua a crescere in termini di presenze e negozi e a rilanciarsi in termini estetici e di servizi alla clientela “aprendosi al nuovo".

I nuovi varchi di accesso a Parma Retail che richiamano i colori della città di Parma

L'ultima novità in ordine di tempo è la riqualificazione dei due ingressi su progetto dell’architetto Andrea Puccioni di Sake Studio.

Sulle pareti che fiancheggiano gli accessi a Parma Retail sono stati installati i nuovi nomi realizzati in lamiera forata, un materiale leggero e sagomato, quasi trasparente, in continuità con l’architettura moderna del Centro Commerciale. Una scelta che ha permesso la valorizzazione degli ingressi utilizzando i colori dello stemma della città di Parma.

Gli ingressi di “Porta Ducale” e “Porta Emilia” contribuiscono ora a identificare gli accessi all’imponente galleria di ben 44.000 metri quadrati commerciali, caratterizzata da ampi spazi aperti che garantiscono alla clientela una esperienza di shopping in totale sicurezza e grande tranquillità.

Nove nuove aperture nel 2020

Parma Retail è stato inaugurato nel 2013 e, dal 2018 è gestito da R.E.M. Real Estate Management Srl società di Consulenza specializzata nel rilancio e nel riposizionamento di Centri Commerciali.

Nel 2020, nonostante la crisi pandemica corrente, Parma Retail ha superato la soglia dei 3 milioni di visitatori annui.

Nel corso dell’anno passato diverse importanti catene hanno aperto propri punti vendita a Parma Retail, a conferma della massima fiducia riposta in uno dei più grandi lifestyle centres d’Italia.

Hanno scommesso su Parma Retail la catena tedesca “Tedi” che ha aperto uno store di 800 mq, “CAMOMILLA ITALIA” che ha inaugurato un outlet di 250 m2, “POMPEA” che ha aperto un punto vendita di 150 m2, il brand dell’abbigliamento sportivo “ERREA PLAY FACTORY STORE” che ha aperto un outlet store di 270 mq, “CISALFA SPORT” che ha aperto un punto vendita di 1.000 mq, “GAME CITY” cha ha inaugurato una Sala VLT da 450 m2, “C&C” che ha aperto un negozio per la rivendita di cialde ed infusi, “ITALPIZZA” che ha aperto il primo negozio in Italia per la vendita di pizza surgelata e “SMARTèFood” che ha aperto un ristorante di 500 m2.

Gallery