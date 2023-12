Economia, Parma seconda città in Emilia-Romagna per livello di benessere

Parma è la seconda città in Emilia-Romagna per livello di benessere. Lo certifica l'indagine dell'Istat relativa alla regione per il 2023. Nell’ultimo anno i livelli di benessere relativo più elevati si osservano a Bologna. Subito dietro Bologna c'è la nostra città con con percentuali del 59,0 nelle classi testa e 21,3 in quelle di coda. Per quantoi riguarda Bologna invece la percentuale è del 62,3 per cento degli indicatori nelle classi di benessere relativo alta e medio-alta e il 24,6 per cento nelle classi bassa e medio-bassa

Nel dominio Lavoro e conciliazione dei tempi di vita le province emiliano-romagnole detengono i vantaggi più diffusi, con la quasi totalità degli indicatori nella classe di benessere relativo medio-alta (37,0 per cento) e alta (46,3 per cento)

Le province dell’Emilia-Romagna hanno livelli di benessere relativo più alti rispetto alla media italiana e in linea con il complesso dei territori del Nord-est. Classificando le province italiane in 5 classi di benessere relativo (bassa, medio-bassa, media, medioalta e alta), nell’ultimo anno di riferimento dei dati (2020-2022) il 24,8 per cento delle misure colloca le province emiliano-romagnole nella classe di benessere più elevata.

Nel complesso il 55,2 per cento delle misure le assegna alle classi medio-alta e alta (la media delle province del Nord-est è rispettivamente 29,3 e 56,1 per cento). I segnali di svantaggio sono meno frequenti. Poco meno del 30 per cento delle misure si concentra nella coda della distribuzione, ovvero nelle due classi di benessere relativo più basse tra le cinque considerate (la media delle province del Nord-est è 25,2 per cento)