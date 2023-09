Una grande piazza per l'Europa: Parma si candida Capitale europea dei giovani per il 2027. Sono aperte le iscrizioni all'Open Space Technology di sabato 21 ottobre durante il quale i giovani saranno protagonisti per costruire insieme il dossier della candidatura.

Al Pala Polivalente nel Parco area delle scienze del Campus universitario un importante evento nel percorso di costruzione del dossier di candidatura di Parma a Capitale Europea dei giovani, un grande Open Space Technology (OST) dove i giovani saranno i veri protagonisti, confrontandosi con i propri coetanei per proporre i temi che più hanno a cuore per il futuro della loro città e dell’Europa.