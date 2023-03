Da Parma negli Stati Uniti: il successo di Sofia Fanzini, giornalista in erba

17 anni, un sogno - quello di diventare giornalista - e il talento e la determinazione per realizzarlo… oltre oceano! Questa è la storia di Sofia Fanzini, classe 2005, originaria di Torrile (PR), che dal Liceo Linguistico G. Marconi di Parma si è momentaneamente trasferita ad Ann Arbor, Michigan (USA), per trascorrere un anno all’estero studiando presso una high school statunitense, seguita e supportata dall’organizzazione YouAbroad. Un piccolo/grande sogno americano che sta già dando i suoi frutti: Sofia, dopo aver partecipato a 'Voices of Youth,' un progetto di due workshop in giornalismo presso l’Eastern Michigan University, è stata pubblicata sul sito della prestigiosa università. L’articolo di esordio della studentessa titola “I genitori adottivi e i bambini della contea di Washtenaw formano legami forti e affrontano insieme le sfide”.

In Emilia-Romagna Sofia vive con mamma, papà e Melissa, una sorellina adottiva che è entrata a far parte della famiglia Fanzini 5 anni fa. Ed è proprio da questa esperienza autobiografica così forte e profonda che è nata l’ispirazione per il primo lavoro di Sofia: un’analisi, con tanto di testimonianze, di come i genitori adottivi e i bambini americani vivono il complicato processo di adozione.

Sofia racconta: “Sogno da sempre di fare la giornalista e la scrittrice ma non mi sarei mai immaginata che il mio primo vero articolo sarebbe stato pubblicato negli Stati Uniti, e soprattutto in inglese! L’esperienza che sto vivendo all’estero con YouAbroad è davvero un’opportunità straordinaria di crescita, accademica ma anche personale. Quando, al termine del workshop in giornalismo che ho frequentato presso l’Eastern Michigan University, mi hanno chiesto di redigere un articolo su un tema a me caro non ho avuto dubbi e ho scelto subito di parlare di adozione. Ho dovuto trovare delle persone da intervistare e così ho avuto l’occasione preziosa di confrontarmi con famiglie che hanno vissuto la stessa esperienza che ho vissuto io 5 anni fa, quando, insieme ai miei genitori, abbiamo accolto in famiglia mia sorella. È stato un lavoro bellissimo e appassionante. A fine gennaio hanno pubblicato il mio articolo online sul sito dell’università e mi hanno pagato 250 dollari per la pubblicazione. È stato come realizzare due sogni contemporaneamente: vivere a pieno il mio anno all'estero e pubblicare il mio primo articolo! Un’esperienza che mi porterò sempre nel cuore e che mi ha dato tanto coraggio per il mio futuro professionale”.