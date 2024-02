Parma, stop alla Tampon Tax: azzerata l'Iva sugli assorbenti femminili

Anche per il 2024, nelle oltre 270 LloydsFarmacia|BENU Farmacia in Italia - di cui 3 farmacie presenti sul territorio della provincia di Parma - viene azzerata l’aliquota IVA sugli assorbenti femminili. La catena rinnova così per il quarto anno consecutivo l’iniziativa che già nel 2021 l’ha vista pioniera, nell’attivare questa possibilità di acquistare prodotti intimi di prima necessità a un costo ridotto dell’importo totale dell’IVA. Sono circa 60 le tipologie di prodotto, dei marchi più noti, che godranno dello sconto, applicato in tutte le farmacie della catena.



L’azzeramento della cosiddetta ‘Tampon Tax’ può - oggi più che mai - rivelarsi un concreto segnale a favore dell’eguaglianza di genere, essendo gli assorbenti igienici prodotti necessari, che possono comportare un costo significativo, nelle economie personali e familiari. Non a caso, in Europa si parla di ‘povertà mestruale’ o ‘period poverty’, nel riferirsi alle ragazze e alle donne che non possono permettersi di acquistare i prodotti loro necessari. Un fenomeno certamente a rischio di ulteriore diffusione, anche nel nostro Paese, se consideriamo che - secondo il Rapporto 2023 su ‘Povertà ed esclusione sociale in Italia di Caritas’ - la povertà è un fenomeno strutturale e non più residuale. Sempre secondo il Rapporto a rischio povertà ed esclusione sociale sono "14 milioni 304mila persone, il 24,4% della popolazione totale". Mentre il più recente Rapporto ISTAT sulla povertà in Italia evidenzia che “oltre 2 milioni di famiglie sono in condizione di povertà assoluta”. Fra le categorie a maggior rischio fragilità, risultano proprio le donne: “Sono 2 milioni 277mila quelle che vivono in condizioni di indigenza, più numerose - in termini assoluti - di minori, giovani e anziani.”



È con queste premesse che sempre più Paesi, in Europa e non solo - fra i quali: Francia, Scozia, Germania, Regno Unito, Australia, Canada e Nuova Zelanda - hanno varato precise leggi di abolizione o di riduzione dell’IVA, per i prodotti di igiene femminile.



“Abbiamo confermato l’iniziativa di cancellazione della Tampon Tax, in piena continuità con gli anni passati, nell’intento di contribuire ad eliminare la discriminazione fiscale di genere. Oltre a questo obiettivo, che abbiamo ben chiaro, sappiamo bene come le più varie crisi sanitarie, sociali e geopolitiche che si sono succedute in questi anni abbiano portato conseguenze concrete nella vita di milioni di persone. La povertà è in aumento e con essa le mille difficoltà che comporta. Come LloydsFarmacia|BENU Farmacia rinnoviamo l’azzeramento della Tampon Tax, per tutto il 2024, contando che possa essere un segnale verso una più concreta e necessaria parità di genere e un piccolo sostegno, nella quotidianità. È il commento di Arianna Furia, Customers & Channels Retail Director PHOENIX Pharma Italia – LloydsFarmacia | BENU Farmacia.