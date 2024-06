Parma Summer Games, sport, divertimento e solidarietà

Torna Parma Summer Games, evento di sport, divertimento e solidarietà in programma sabato 22 giugno al Circolo Inzani A.S.D. di Moletolo. L’iniziativa è stata presentata questa mattina, durante una conferenza stampa in Municipio, dall’Assessore allo Sport Marco Bosi, dal Presidente del Circolo Inzani Sergio Greci, da Stefano Manuto e Giulio Silva, collaboratori del Circolo Inzani. “Torna la seconda edizione di Parma Summer Games - ha dichiarato l’assessore Bosi – con lo stesso format innovativo e coinvolgete che ha portato al successo dell’anno scorso. L’obiettivo è consolidare Parma Summer Games come evento fisso sportivo e di divertimento per la città, un’occasione per ragazze e ragazzi per stare insieme e praticare sport”. Il 22 giugno sarà un sabato denso di appuntamenti sportivi e si articolerà in vari tornei che coinvolgeranno diverse discipline, fra le quali: Street Basket 3x3, Green Volley 3x3, Padel, Calcio a 7 e Touch Rugby. Sempre all’interno del Parma Summer Games, si terrà un torneo di baseball giovanile promosso e gestito dall’Oltretorrente Baseball, una formula sprint e dalle dimensione del campo ridotte, adatte all’avviamento e alla promozione di una delle discipline sportive che hanno portato Parma ai vertici europei di questo sport.

Le attività di Parma Summer Games si svolgeranno in contemporanea alle Finali Nazionali di Sitting Volley che si terranno presso gli impianti gestiti da Polisportiva Inzani, rendendo l’iniziativa un’occasione unica per riunire nello stesso luogo tanti sportivi provenienti da tutta Italia. Parma Summer Games ha lo scopo di sostenere la pratica sportiva agonistica attraverso i tornei di diverse discipline favorendo, allo stesso tempo, momenti di aggregazione e il divertimento. È anche un’occasione per promuovere la solidarietà perché parte del ricavato verrà donato ad alcune associazioni e realtà del territorio che si occupano di persone con disabilità o con fragilità.

Parma Summer Games è un evento del Comune di Parma ed è realizzato in collaborazione col Circolo Inzani A.S.D., col sostegno di Iren e Roadhouse Restaurant, Studio di Radiologia Pasta, Gruppo Zatti, Litografia Ducale, Nitro Grafica, Parma Sport, LP immobiliare, Ennova Sport, Radio Duchessa, Centro Sportivo Educativo Nazionale (CSEN) Parma.