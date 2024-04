Parma terza città più ricca d'Italia

Parma è la terza città più ricca d'Italia. Davanti a noi solo Milano e Padova. Almeno secondo i dati delle dichiarazioni dei redditi 2023, relativi al 2022. I numeri sono stati forniti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze La nostra città si posiziona nel gradino più basso del podio con un imponibile procapite di 27.759 euro. Padova ha una media di 27.935 euro mentre Milano, che domina la classifica, ha un imponibile procapite di oltre 35 mila euro. Parma è terza nella classifica relativa alle città maggiori, con almeno 120 mila contribuenti. In questa classifica Roma entra nella top ten ma distaccata dalle prime tre con un reddito comunque superiore ai 27 mila euro. Siamo anche la città più ricca della Regione Emilia-Romagna: in quarta posizione Bologna con 27.625 euro di imponibile procapite e in quinta posizione Modena con 27.423 euro di imponibile. Reggio Emilia è undicesima con un imponibile di poco più di 25 mila euro.