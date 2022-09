Parma terzultima in Italia per indice di vivibilità climatica

Analizzando I dati sul clima di 108 capoluoghi di provincia, iLMeteo.it ha stilato per il Corriere la classifica delle città in cui si vive meglio sotto il profilo climatico. Imperia e Savona in testa

Maglia nera per Cremona, mentre Parma con 393 punti è solo terzultima tra le città capoluogo di provinci. Pesano i piazzamenti in zone bassisime delle classifiche relative alla nuvolosità notturna, all'umidità e alla nebbia. Negli ultimi 15 posti della classifica della vivibilità climatica troviamo undici città della Pianura Padana. Solo 35 giornate di pioggia, a Parma nel 2021 che hanno portato la città al 27esimo posto. Le notti tropicali - 46 - vedono la città al 64esimo posto.

Tra i dati che emergono ci sono alcune curiosità inaspettate: Roma è la città con maggiore escursione termica giornaliera (differenza tra la temperatura massima e minima). In altre parole nella Capitale dobbiamo vestirci «a cipolla», al mattino con un giubbotto e durante il giorno in t-shirt e pantaloncini corti (soprattutto in primavera e autunno). Lodi è invece la città più nebbiosa come tante altre della Pianura Padana dove il ristagno dell’umidità e la mancanza di vento sono una costante durante tutto l’anno. A voi interagire con le varie classifiche per scoprire i trend più nascosti della climatologia italiana.