Parma nella top ten delle città in cui tradire d'estate

Parma è nella top ten delle città in cui tradire nel corso dell'estate. Da un sondaggio condotto su un campione di mille donne e mille uomini iscritti al portale Incontri-ExtraConiugali.com, il sito più sicuro dove cercare un’avventura in totale discrezione e anonimato, risulta che quest’estate l’88% degli italiani ha in programma di tradire nel corso di un viaggio. Il 65% dice che sceglierà la destinazione in funzione di riuscire ad incontrare la persona con cui hanno già chattato sul portale o sull’app. Ed è così che tra le mete più gettonate di quest’anno non mancano, anche solo per un fine settimana, le nostre grandi città, con Roma, Milano e Firenze in testa, seguite, nella top-10 stilata dal portale, da Napoli, Genova, Bologna, Parma, Catania, Torino e Trieste.

"La Capitale si conferma non solo destinazione perfetta per il suo patrimonio artistico e culturale ma anche prima tra le città più infedeli dell’estate 2024. Anche perché in questa stagione Roma, e più in generale le nostre città d’arte, pullulano di turiste e di turisti provenienti da tutto il mondo, molti dei quali proprio alla ricerca di avventure", commenta Alex Fantini, ideatore del portale ed app di incontri più popolare d’Italia.

La mission di Incontri-ExtraConiugali.com è sempre e comunque la stessa: garantire ai suoi iscritti la sicurezza di incontri con persone che abbiano gli stessi desideri e gli stessi obiettivi. L’iscrizione è gratuita, mentre per comunicare con gli altri l’offerta di prova costa 1,29 euro a settimana per le prime due settimane, includendo tutte le funzioni premium.

Per chi vuole 'concludere' velocemente, basta andare su Incontri-ExtraConiugali.com (o sull’App) ed in pochi click si riesce ad organizzare un incontro, anche al mare: in questo caso sul podio delle preferenze di quest’anno troviamo al primo posto la Puglia (28% tra chi sceglie il mare in Italia), seguita da Sardegna (23%) e Sicilia (22%).

"Quasi la metà del campione (45%) sostiene di voler tradire viaggiando da solo, circa un terzo (30%) in vacanza con gli amici, il 13% proprio durante la vacanza con il partner ed il 12% nega di voler avere una scappatella durante le prossime vacanze" osserva Alex Fantini.