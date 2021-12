Parma verso la zona gialla già da lunedì

Parma e l'Emilia-Romagna verso la zona gialla. Il passaggio di colore dovrebbe avvenire il 27 dicembre ma potrebbe essere anticipato a questo lunedì, il 20 dicembre.

Mentre il dato sull'incidenza è in costante aumento da settimane, sono stati i nuovi dati sull’occupazione dei posti letto nei reparti e nelle terapie intensive da parte dei malati Covid sopra le soglie di sicurezza - il 10% per la terapia intensiva e il 15% per i reparti ordinari - a fare la differenza: l'Emilia-Romagna è in bilico per il passaggio già da questo lunedì.

La grande disponibilità di posti letto ordinari dovrebbe però evitare restrizioni dal 20 dicembre. Ma per il 27 dicembre il passaggio in zona gialla sembra scontato.

Zona gialla e arancione e rossa: i parametri

Si finisce in zona gialla, arancione o rossa quando si superano a livello regionale contemporaneamente tre parametri. Per la zona gialla incidenza oltre i 50 casi ogni centomila abitanti, 15 per cento di posti letto occupati da pazienti Covid nei reparti ordinari, e 10 per cento di posti letto occupati nelle terapie intensive Covid. Per la zona arancione, incidenza superiore ai 150 casi ogni centomila abitanti, 30 per cento di posti letto occupati nei reparti ordinari e 20 per cento nelle terapie intensive. Per la zona rossa, incidenza sempre superiore ai 150 casi ogni centomila abitanti, 40 per cento di posti letto occupati nei reparti ordinari e 30 per cento nelle terapie intensive.

Cosa cambia tra zona bianca e zona gialla

La principale differenza tra zona bianca e zona gialla riguarda l'utilizzo della mascherina, che nel secondo caso è obbligatoria anche nei luoghi all'aperto oltre che al chiuso