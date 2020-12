Parma: viaggio nella città fantasma in zona rossa

Parma in zona rossa per la Vigilia e per il giorno di Natale è deserta, quasi una città fantasta. Tra ieri e oggi, 25 dicembre, pochissime persone hanno frequentato il centro storico cittadino. Solo alcuni negozi, il 24 dicembre, sono rimasti aperti e così le vie dello shopping erano completamente vuote: da via Farini alla centralissima via Cavour. Da piazza Garibaldi a via Repubblica le persone fuori casa si contano sulle dita di una mano, quasi tutti per questioni di lavoro. Il traffico veicolare invece è più intenso, anche se le auto in giro sono poche. E' consentito infatti spostarsi per raggiungere parenti ed amici per il pranzo di Natale.