Parma vincitrice dell'Urban Award

La presentazione della V^ edizione di Urban Award 2021 e Premiazione 2020 si sono svolte questa mattina negli spazi della Tettoia Liberty, nell’ex parco Eridania. Al momento hanno preso parte: Federico Pizzarotti, Sindaco di Parma; Tiziana Benassi, Assessora alle Politiche di Sostenibilità Ambientale del Comune di Parma; Vittorio Brumotti, Pioniere ciclismo sostenibile; Federica Cudini, Marketing Manager Bosch eBike Systems Italy; Antonio Decaro, Presidente ANCI, collegato on line all’evento; Piero Nigrelli, Direttore Generale ANCMA e Stefania Trevisol, Public Relations Openjobmetis SpA. Ha presentato e moderato Ludovica Casellati, Giornalista e scrittrice, Viagginbici.com e Luxurybikehotels.com.

Il 1° premio, edizione 2020, è stato assegnato al Comune di Parma, e lo hanno ritirato il Sindaco, Federico Pizzarotti, e l’Assessora alle Politiche di Sostenibilità Ambientale, Tiziana Benassi. Il 2° premio è andato al Comune di Francavilla Fontana e lo ha ritirato Sergio Tatarano, Assessore alla Mobilità; il 3° premio è andato al Comune di Pesaro e lo ha ritirato il Presidente del Consiglio Comunale Marco Perugini. I premi sono stati consegnati da Ludovica Casellati e da Fabio Fecci, Sindaco di Noceto, e Vice Presidente Anci Emilia Romagna.

La mobilità sostenibile è la nuova sfida per il futuro. Parma ha dimostrato di essere all’altezza di questa sfida, vincendo l’edizione 2020 e ospitando la 5^ edizione di Urban Award, Premio per la mobilità sostenibile. Ideato da Ludovica Casellati, direttrice di Viagginbici.com e Luxurybikehotels.com e organizzato con Anci, Urban Award ha l’obiettivo di premiare i Comuni virtuosi e incentivare le amministrazioni a investire nel futuro, sostenendo i progetti legati alla bicicletta e alla mobilità sostenibile.

A credere fortemente in questo progetto prestigiosi partner: Openjobmetis Spa, Intesa Sanpaolo e Bosch eBike Systems.

In occasione della presentazione dell’edizione 2021 sono stati consegnati i premi ai vincitori della scorsa edizione. Il Comune di Parma, primo classificato, ha ricevuto un parco bici composto da circa 30 mezzi, offerto dalle aziende associate ad ANCMA, Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori, di Confindustria, partner del premio.

I Comuni vincitori dell’edizione 2021 saranno premiati in occasione della XXXVII Assemblea Nazionale Anci, che si terrà dal 9 all’11 novembre 2021 a Parma.

Urban Award premia chi investe in un futuro green

I numeri del mondo della bicicletta parlano chiaro. Secondo le anticipazioni del Rapporto 2021 dell’Osservatorio sul cicloturismo, realizzato da Isnart, nel 2020 i cicloturisti italiani sono stati 4,7 milioni e hanno generato una spesa di 4,1 miliardi di euro. Un potenziale enorme per le amministrazioni comunali che cercano la strada giusta per far ripartire anche il turismo. “L’obiettivo di Urban Award - ha sottolineato Ludovica Casellati, ideatrice del Premio e direttrice di Viagginbici.com e Luxurybikehotels.com - è quello di incentivare le amministrazioni a investire nel futuro, con piste ciclabili adeguate nelle città che facilitino il bike 2 work e il bike 2 school, che sono le cause maggiori di congestione del traffico nei nostri Comuni. Urban Award ha avuto il merito in questi anni di valorizzare le buone pratiche di tante città come la Bicipolitana, l’incentivo chilometrico per chi va al lavoro in bicicletta, i bike sharing etc, facendo in modo che si innescasse una gara virtuosa a riprodurre questi modelli”.

Il mercato della bicicletta in Italia è in forte crescita. Sempre secondo l’Osservatorio sul cicloturismo di Isnart, che ha elaborato i dati di ANCMA, Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori, di Confindustria, nel 2020 sono stati venduti oltre 2 milioni di bici: 1,7 milioni di bici tradizionali (+14% sul 2019) e 280.000 e-bike (+44% su l 2019).

“La bicicletta è destinata a diventare il mezzo di trasporto ideale - ha precisato Casellati -, perché è economica, rispetta l’ambiente, consente di spostarsi velocemente nel traffico cittadino ed è perfetta anche nel tempo libero. Non è più vista come un mezzo di nicchia riservato a un ristretto gruppo di appassionati, ma sta diventando un fenomeno che coinvolge un pubblico sempre più attento e motivato”.

Le città in bicicletta

L’Italia ha un una rete di piste ciclabili di circa 58.000 chilometri. Un patrimonio cresciuto sensibilmente negli ultimi anni, con Comuni sempre più attenti a investire in mobilità dolce, ma che non è così valorizzato.

Urban Award intende far conoscere le soluzioni che le amministrazioni hanno realizzato o stanno attuando per consentire ai cittadini e perché no anche ai turisti di incrementare l’utilizzo di biciclette e trasporti integrati per i propri spostamenti. Il tutto per favorire la mobilità sostenibile e diminuire l’impatto ambientale generato dai veicoli privati.

Il Premio prenderà in considerazione i progetti appena approvati o in essere dalle amministrazioni pubbliche. Verranno prese in considerazione anche le attività di comunicazione e sensibilizzazione attuate dai Comuni attraverso eventi e iniziative volte a promuovere l’uso della mobilità integrata, come bici e mezzi pubblici oppure incentivazione all’utilizzo della mobilità dolce anche integrata con il trasporto pubblico locale per una riduzione dell’uso dell’auto privata come ha fatto magistralmente il Comune di Parma attraverso una campagna promozionale.

Il regolamento verrà pubblicato nel sito di Anci, dove si troverà anche l’application form da utilizzare per inviare la domanda di partecipazione. La candidatura dovrà essere presentata dal sindaco o da un suo delegato entro il 22 ottobre 2021 all’indirizzo urban@viagginbici.com.

La domanda di partecipazione dovrà contenere una descrizione del progetto supportata da materiale fotografico o video, che consenta alla giuria di valutare l’effettivo beneficio che deriva alla città e ai cittadini dal progetto presentato.

“La bicicletta, così come la mobilità sostenibile ormai è parte integrante della programmazione urbana di tutte le città, piccole o grandi che siano - ha spiegato il presidente dell’Anci Antonio Decaro -. Dopo i mesi trascorsi alle prese con le restrizioni legate all’emergenza sanitaria, che hanno interessato anche i sistemi di trasporto, ancora di più è cresciuta l’attenzione e la sensibilità degli amministratori locali, a tutti i livelli, e dei cittadini rispetto all’opportunità di incrementare politiche e azioni di sviluppo e promozione di mobilità sostenibile, sia sul fronte delle infrastrutture sia sul fronte della dotazione dei mezzi. Oggi per noi la bicicletta è diventata a tutti gli effetti un mezzo di trasporto quotidiano, che può rappresentare davvero un’alternativa all’auto privata non solo per il tempo libero, ma anche per i percorsi casa - scuola e casa - lavoro. Occorre però continuare a investire sul fronte della sicurezza, soprattutto per i più giovani, sulla velocità delle procedure di progettazione, a partire dalle nuove piste cosiddette light e sull’intermodalità che permette la connessione dei centri urbani con i comuni limitrofi così da garantire gli spostamenti dei cittadini pendolari. Infine, ma non per questo meno importante, dobbiamo continuare a investire sulla promozione dell’utilizzo della bicicletta come strumento di benessere, per i singoli ciclisti e per le città che attraversano. In questo senso, avere una sorta di piattaforma comune, quale può essere l’Urban Award può aiutare le amministrazioni locali a mutuare buone pratiche e scelte progettuali che possono rivelarsi adatte per i propri territori”.

A Parma il premio per la mobilità sostenibile 2020

A ospitare la presentazione della nuova edizione di Urban Award il Comune di Parma, vincitore dell’edizione 2020. Il giudizio della giuria è stato unanime: la città di Parma ha vinto per la completezza delle iniziative legate al bike to work e al bike to school. Un impegno che il Comune ha portato avanti in modo costante e convinto e per il quale oggi ha ricevuto un parco bici di 30 mezzi messo a disposizione dalle aziende di ANCMA, Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori, di Confindustria.

“Parma riceve oggi un riconoscimento importante che premia l'impegno concreto dell’Amministrazione a favore della mobilità sostenibile e lo stile green dei parmigiani nel vivere e muoversi in città – ha rimarcato l'Assessora alle Politiche di Sostenibilità Ambientale del Comune di Parma, Tiziana Benassi -. Un premio, quindi, che va alla città - perché questo riconoscimento è il risultato del lavoro e dell'impegno di tutti - di una sinergia territoriale che vede nello sviluppo sostenibile l’unica via possibile. Le biciclette che riceviamo verranno quindi distribuite, in modo simbolico, a trecentosessanta gradi, nei vari settori: aziende e scuole che si sono distinte, in particolare, nei piani di spostamento casa-lavoro e casa-scuola; operatori del Welfare, che prestano quotidianamente il loro servizio a beneficio dei più bisognosi; dipendenti comunali, che potranno fungere da “esempio” spostandosi pedalando fra le varie sedi municipali; associazioni che si sono impegnate a promuovere le attività commerciali locali e il nostro territorio attraverso l'uso della bicicletta; il mondo della comunicazione, importante supporto per continuare a promuovere la cultura della mobilità sostenibile”.

Le 30 biciclette, ricevute dal Comune di Parma, verranno distribuite alla città, in modo simbolico, a trecentosessanta gradi nei vari settori, per sottolinearne la sinergia. Per un terzo agli operatori dei Servizi Sociali del Comune, che prestano quotidianamente il loro servizio a beneficio dei più bisognosi, altre ad associazioni che si sono impegnate a promuovere le attività del territorio attraverso l’uso della bicicletta, una parte alle scuole che più si sono distinte nell’ambito del progetto “Parma Cambia Spazio”, alcune ai dipendenti comunali per favorire gli spostamenti fra le varie sedi municipali, altre al mondo della Comunicazione e alle Aziende virtuose che contribuiscono ad incentivare lo spostamento casa-lavoro.