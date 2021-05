"L'Emilia Romagna verso la zona bianca"

Il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini è fiducioso per gli step delle prossime settimane e intravede la zona bianca per il nostro territorio. "Andiamo verso la soglia 50 che vuol dire zona bianca se si rimane al di sotto per tre settimane. Sono molto fiducioso sulle prossime settimane, perché rispetto all’anno scorso, oltre all’arrivo dell’estate, che certo è un vaccino naturale, l’anno scorso non avevamo i vaccini".

"Siamo la prima grande Regione per numero di vaccinati sulla popolazione reale e la prima in assoluto per vaccinazioni su anziani e vulnerabili. A ieri sera avevamo utilizzato il 95% delle forniture disponibili, e non abbiamo bisogno di open day per smaltire AstraZeneca, visto che qui i rifiuti sono per fortuna pochi e le attuali scorte servono per i richiami".