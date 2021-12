Parma rischia la zona gialla: decisivi i posti letto

Parma a rischio zona gialla, cosi come tutta la Regione Emilia-Romagna, nelle prossime settimane. Tutto dipenderà dai posti letto ordinari e in terapia intensiva. Nella nostra regione, infatti, l'incidenza è già oggi ampiamente da zona arancione. Decisivi i posti letto dunque che però, per ora, sono ampiamente sotto la soglia limite previsto per il passaggio di colore. I ricoveri sono in crescita anche in Emilia Romagna: il tasso di occupazione delle terapie intensive è al 10%, quello dei posti letto negli altri reparti è invece all'11%.

Ricordiamo infatti che si finisce in zona gialla, arancione o rossa quando si superano a livello regionale contemporaneamente tre parametri. Per la zona gialla incidenza oltre i 50 casi ogni centomila abitanti, 15 per cento di posti letto occupati da pazienti Covid nei reparti ordinari, e 10 per cento di posti letto occupati nelle terapie intensive Covid. Per la zona arancione, incidenza superiore ai 150 casi ogni centomila abitanti, 30 per cento di posti letto occupati nei reparti ordinari e 20 per cento nelle terapie intensive. Per la zona rossa, incidenza sempre superiore ai 150 casi ogni centomila abitanti, 40 per cento di posti letto occupati nei reparti ordinari e 30 per cento nelle terapie intensive.

Cosa cambia tra zona bianca e zona gialla

La principale differenza tra zona bianca e zona gialla riguarda l'utilizzo della mascherina, che nel secondo caso è obbligatoria anche nei luoghi all'aperto oltre che al chiuso. Con l'introduzione del super green pass, invece, cambiano le regole soprattutto per i non vaccinati. Da lunedì 6 dicembre in zona bianca e gialla l'accesso a ristoranti al chiuso, cinema, teatri, stadi e altre attività è riservato solo a coloro che sono in possesso della certificazione verde rafforzata, ottenibile solo dai vaccinati o guariti dal covid. Inoltre, il green pass "base" ottenuto anche con un tampone è obbligatorio per accedere ai luoghi di lavoro, per utilizzare il trasporto pubblico locale, i mezzi di trasporto regionali e interregionali e per soggiornare negli alberghi