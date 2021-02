Parmigiani divisi su Mario Draghi: "Speriamo che affronti la crisi meglio di Conte"

Mario Draghi ha ricevuto dal presidente Sergio Mattarella l'incarico di formare l'eventuale nuovo governo. Ma cosa ne pensano i parmigiani di questo cambio di rotta che, secondo molti osservatori, porterà ad una stabilità maggiore del nostro Paese, anche per quanto riguarda la fiducia in Europa e le misure per far fronte alla crisi economica, dovuta alle chiusure per il Covid-19.

"Credo che la scelta di Draghi sia la migliore di quelle possibili. Anche se, devo dire, di essere molto legata a Conte. Ha fatto un lavoro straordinario e avrebbe potuto continuare a farlo. Una crisi di governo proprio ora non ci voleva" sottolinea una giovane studentessa, positiva sul futuro esordio del nuovo governo.

"Mario Draghi? Me lo ricordo molto bene: non credo sia una soluzione ottimale per il periodo che stiamo attraversando. E' un nome dei poteri forti, anzi fortissimi e non farà l'interesse dei piccoli commercianti ed imprenditori che stanno vivendo una crisi epocale" sottolinea il gestore di un bar che oggi, con Parma in zona gialla, ha deciso di riaprire ai suoi clienti.

"Sinceramente spero solo che vengano scelti Ministri adatti ad affrontare questo periodo di emergenza e di crisi: le persone giuste e non quelle scelte dai partiti politici. Spero anche che Draghi riesca ad affrontare la crisi meglio di Conte" è la voce di un altro parmigiano, preoccupato per il futuro economico della nostra città e di tutta Italia. "Mario Draghi? Non credo proprio che sia la soluzione a tutti i mali dell'Italia di oggi, presa dalla pandemia e dalla crisi economica. Credo fermamente che Conte abbia fatto un ottimo lavoro e non capisco perchè non lasciargli fare il suo lavoro".