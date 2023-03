Parola, Rovacchia e Rovacchiotto: terminato il ‘cantiere diffuso’ per la manutenzione idraulica

Un ‘cantiere diffuso’, per aumentare la sicurezza dei bacini dei torrenti Parola, Rovacchia e Rovacchiotto, nel parmense: sono terminati nelle scorse settimane gli interventi di manutenzione dei tre corsi d’acqua che attraversano i comuni di Fidenza e Fontanellato.

“Si tratta di opere di vera e propria cura del territorio, finanziate dalla Regione con un investimento complessivo di 64mila euro- spiega Irene Priolo, vicepresidente con delega alla Difesa del suolo e Protezione civile-. I lavori, eseguiti in più località, sono stati svolti con l’obiettivo di migliorare l’efficienza idraulica dei torrenti, ridurre i rischi nei centri abitati e nei quartieri industriali. Non solo: anche per mantenere la funzionalità di attraversamenti stradali, infrastrutture viarie e ferroviarie che interessano i due comuni”.

La progettazione e la direzione dei lavori è stata eseguita dall’Ufficio territoriale di Parma dell’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e Protezione civile.

Le opere, nel dettaglio

Nel comune di Fidenza si è intervenuti lungo il torrente Rovacchia, in diversi punti della città e in località Cabriolo. Le opere hanno compreso, tra l’altro, la realizzazione di una protezione in massi ciclopici a difesa di strada Rovacchia, minacciata da una profonda erosione di sponda e di fondo alveo.

Tra Fidenza e Fontanellato, in località Parola, si sono svolti lavori in corrispondenza dell’attraversamento della Statale 9; altri interventi hanno riguardato la confluenza dei torrenti Rovacchiotto e Parola nel Rovacchia, in località Toccalmatto.

Parte delle opere ha visto la rimozione di materiale galleggiante - tra cui tronchi di grande diametro e alte alberature secche - capace di ostacolare il deflusso delle acque. Sono state inoltre eseguite operazioni di taglio selettivo della vegetazione (arbusti e alberi) a rischio caduta, con la potatura degli esemplari più pregiati che minacciavano la sicurezza degli attraversamenti stradali, in particolare sulla Statale 9. Ultimata anche la regolarizzazione delle sponde e la riprofilatura dell’alveo con la movimentazione di ghiaia e pietrame.