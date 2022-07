Parte il cantiere in Cittadella: a fine ottobre nuovi impianti di illuminazione

Mezzo milione di euro per i lavori di poteziamento dell'impianto di illuminazione nel Parco della Cittadella. E' questo il piano di investimento che il Comune ha messo in atto e che ottenuto il via libera da parte della soprintendenza. Il cantiere è sorto nei pressi delle due entrate del Parco, è partito nei giorni scorsi e riguarderà i lampioni dell'anello alto e dei viali dell'anello basso. La fine dei lavori è prevista per la fine di ottobre.