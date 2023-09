Saluti dall’Assessora ai Servizi Educativi, Caterina Bonetti, in occasione dell’apertura dell’incontro che si è aperto stamattina al Laboratorio Aperto del Complesso di San Paolo, nell’ambito delle iniziative del Settembre Gastronomico 2030, dal titolo: “Partecipare di Gusto. Dialogo sulla ristorazione scolastica per uno sviluppo sostenibile”.

A Parma, città creativa UNESCO per la Gastronomia, ogni aspetto legato al cibo riveste un’importanza rilevante. L’evento vuole essere un’occasione di confronto tra istituzioni e cittadini per riflettere sul momento del pasto a scuola, partendo da progetti e ricerche sul tema, in un’ottica di sviluppo sostenibile del territorio.

L’Assessora Bonetti ha dichiarato: “L’educazione a una corretta alimentazione, sana e sostenibile, è una priorità per i servizi educativi del Comune. I percorsi di crescita sana, di salute e di rispetto per l’ambiente sono fortemente connessi con il nostro modo di vivere “a tavola”. Per questo cerchiamo di rendere il momento del pasto a scuola un’occasione per imparare l’importanza della varietà nei piatti, della stagionalità, della territorialità e di valorizzare in ogni modo la lotta allo spreco. Un impegno che ci ha portato anche a riconoscimenti importanti come quello del premio Mensa top di Foodinsider 2023”. L’iniziativa è promossa dal Comune di Parma in collaborazione con i Musei del Cibo della provincia di Parma ed il Centro Comune di ricerca della Commissione Europea.