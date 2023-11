Partecipazione, l'assessora Jacopozzi archivia i Ccv. Arrivano i laboratori della piattaforma 'libera' creata dal comune di Barcellona

Addio ai Ccv, arrivano i laboratori gestiti dalla piattaforma Decidim. Cambiano le regole della partecipazione per quanto riguarda il Comune di Parma. Dopo l'annuncio nel mese di settembre dei lavori di riforma degli organi introdotti dall'Amministrazione Pizzarotti, nel corso della commissione “Scuola, Giovani, Sicurezza e Partecipazione” del 21 novembre l'assessora alla Partecipazione, Associazionismo, Quartieri Daria Jacopozzi ha illustrato, insieme a Marco Cau della cooperativa Pares, la bozza del nuovo regolamento. Niente più votazione ma partecipazione libera. Ci si avvarrà della piattaforma Decidim, un software libero nato dal Comune di Barcellona e oggi ulitizzato da diversi Enti locali e governativi.

"Promuoviamo competenze e strumenti per lo sviluppo di organizzazioni, comunità, territori - si legge nella presentazione della cooperativa Pares. Accompagniamo la costruzione di azioni locali partecipate, di progetti cross-sector, di piani di sviluppo, di sistemi di gestione per la qualità e la responsabilità, di bilanci sociali"

Decidim è una infastruttura in software libero creata dal comune di Barcellona per sviluppare e promuovere la democrazia partecipativa. Ideata dall'associazione no profit Platoniq, Decidim è una piattaforma open-source che consente ai cittadini di prendere parte ai processi decisionali.