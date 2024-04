Partigiano 'impacchettato' in piazzale della Pace

Una delle due statue del Partigiano in piazzale della Pace a Parma è stata completamente avvolto dal cellophane nel corso della nottata tra mercoledì 24 e giovedì 25 aprile. Secondo le prime informazioni infatti l'impacchettamento sarebbe stato notato da alcuni residenti nelle prime ore della mattinata del 25 aprile. Quando i partecipanti al corteo ufficiale per la Liberazione sono passati di li il Partigiano era già stato 'liberato'. Non si conoscono ancora le ragioni del gesto: si potrebbe trattare di una protesta legata alle celebrazioni del 25 aprile.