Partita la Parma - Assisi in bicicletta sulla “Via di Francesco”: raccolta fondi per le famiglie colpite dalla Sla

In tanti questa mattina si sono dati appuntamento in piazza Garibaldi per sostenere l’avventura di Paolo e Pietro Delporto assieme all’atleta paralimpico Andrea Devicenzi. Anche il Sindaco Federico Pizzarotti non è voluto mancare alla partenza dei due atleti che percorreranno 500 chilometri in 5 giorni da Parma ad Assisi per raccogliere fondi a favore delle famiglie colpite dalla SLA.

“La nostra è una storia di amicizia, di sport, di valori e di aiuto verso gli altri - racconta Paolo - un’amicizia con Andrea iniziata 10 anni fa quando, insieme a mio fratello Pietro abbiamo voluto sostenere l’attività agonistica degli atleti paralimpici. Un percorso che mi ha portato ad aiutare questi ragazzi nel corso del tempo e che oggi ci vede ancora insieme, ma a ruoli invertiti. Oggi è infatti Andrea che aiuta me, dal momento che sono stato colpito dalla malattia, e ho deciso di promuovere un evento benefico dal forte valore simbolico, per raccogliere fondi a sostengo delle famiglie colpite dalla SLA”.

Chi volesse contribuire con una donazione, lo può fare con un bonifico sull’IBAN di AISLA Onlus – Sezione Parma Credito Valtellinese, IBAN IT39S0521612700000000000267

CAUSALE: DONA DI SLANCIO

Queste le città che toccheremo: Parma, Reggio Emilia, Zocca, Porretta Terme, Pistoia,

Firenze, e tutte quelle attraversate dalla Via di Francesco: La Verna, San Sepolcro, Città di

Castello, Pietralunga, Gubbio ed infine Assisi.

Chiunque lo desideri potrà pedalare a fianco di Andrea e Pietro, oppure incontrarli per un

saluto nei punti di incontro organizzati dalla AISLA Nazionale