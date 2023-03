Chiesa di San Francesco, celebrato il precetto pasquale con carabinieri e guardia di finanza

In occasione della Santa Pasqua, oggi Monsignor Enrico Solmi, Vescovo di Parma, ha celebrato, presso la Chiesa di San Francesco del Prato, il Precetto Pasquale Interforze 2023. Alla cerimonia hanno preso parte numerose autorità civili e militari, tra cui il Prefetto della città, dottor Antonio Lucio Garufi, unitamente ai labari e rappresentanti delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma Ducali.

Nell’occasione, Monsignor Enrico Solmi, è stato affiancato dai cappellani militari in servizio alla Legione Carabinieri Emilia Romagna dell’Arma dei Carabinieri, don Giuseppe Grigolin e della Guardia di Finanza, don Daniele Benecchi. Al termine della celebrazione, il Vescovo ha espresso gratitudine per il lavoro svolto tutti i giorni dalle Forze Armate e dai Corpi Armati dello Stato, rivolgendo a loro e ai loro familiari i più fervidi voti augurali per le prossime solennità pasquali.