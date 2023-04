Pasqua senza limitazioni: niente domenica ecologica

Bollino verde Arpae: domenica 9 aprile, il giorno di Pasqua, non sarà una domenica ecologica. Nelle domeniche ecologiche previste ogni domenica dal primo gennaio di quest'anno al 30 aprile, dalle 08.30 alle 18.30, ad eccezione del primo gennaio e del 9 aprile, in tutta l’area interna alle tangenziali, vige l’istituzione del divieto totale di circolazione per le seguenti categorie di veicoli: A) veicoli con accensione comandata (alimentati a benzina) omologati pre Euro, Euro 1 ed Euro 2; B) veicoli con accensione spontanea (diesel) cat. M1, M2, M3, N1, N2, N3 omologati pre Euro, Euro 1, Euro 2, Euro 3 ed Euro 4; C) ciclomotori e motocicli omologati pre Euro ed Euro 1; D) veicoli a gas metano-benzina o GPL-benzina omologati pre Euro ed Euro 1.

Confermate le limitazioni al traffico da lunedì a venerdì, eccetto lunedì 10 aprile: dal 01/01/2023 al 30/04/2023, dal lunedì al venerdì, dalle 08.30 alle 18.30, eccetto che nelle giornate festive del 06/01/2023, 10/04/2023 e 25/04/2023, in tutta l’area interna alle tangenziali e nel parco Area delle Scienze (Campus Universitario) l’istituzione del divieto totale di circolazione per le seguenti categorie di veicoli: A) veicoli con accensione comandata (alimentati a benzina) omologati pre Euro, Euro 1 ed Euro 2; B) veicoli con accensione spontanea (diesel) cat. M1, M2, M3, N1, N2, N3 omologati pre Euro, Euro 1, Euro 2, Euro 4; C) ciclomotori e motocicli omologati pre Euro ed Euro 1; D) veicoli a gas metano-benzina o GPL-benzina omologati pre Euro ed Euro 1.